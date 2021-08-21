Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni yıldızı Alex Teixeira form durumuyla herkesi şaşırttı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak ülkemizi bu sezon Devler Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takım geçtiğimiz günlerde kadrosuna Alex Teixeira'yı katarak ses getirmişti.

Takvim'de yer alan habere göre Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, yaklaşık 6 ay maç oynamamasına rağmen fit görüntüsüyle herkesi etkiledi. Sambacı idmanlarda iyi görüntü çizdi.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş'la 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Kariyerine Vasco da Gama'da başlayan Teixeira, sırasıyla Shakhtar Donetsk, JS Suning ve Jiangsu FC formaları giymişti. Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...