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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta stopere 3 aday! Kaan Ayhan, Umtiti, Marcelo

Beşiktaş'ta transfer gündemi stoper bölgesi. Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan’ı renklerine katmak için tüm şartları zorluyor. Sassuolo’ya iki farklı teklif götüren yönetim, kiralama için de öneri hazırladı. Beşiktaş yönetimi, Kaan Ayhan’ın alamazsa rotasını İspanya’ya çevirecek. Sports’un haberine göre Umtiti için Barcelola’ya kiralama teklifi yapıldı. Lyon’un kadro dışı bıraktığı Marcelo Guedes yeniden gündeme geldi. Sambacının eşi “Türkiye” paylaşımlara yaparken, son karar Sergen Yalçın’ın.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta stopere 3 aday! Kaan Ayhan, Umtiti, Marcelo

Beşiktaş'ta tüm gözler, savunmaya yapılacak olan takviyeye çevrilmiş durumda. Sezon bittiğinden bu yana stoper mevkiine kaliteli bir yıldız transferi yapmak isteyen siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasındaki isim Kaan Ayhan. Milli oyuncu için İtalyan ekibine "Ljajic'le birlikte 1.5 milyon euro verelim" önerisini getiren yönetim, "Ya da Ersin'i verelim, siz bize 2 milyon euro verin" tekliflerine yanıt bekliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yönetime "Kaan'ı öncelikli olarak istiyorum. Eğer bonservisiyle alamıyorsak, kiralamayın. O da olmazsa diğer alternatiflere yöneliriz" diyerek milli savunmacı için ısrarcı olunmasını istedi. Beşiktaş yönetimi bu hafta sonuna kadar İtalyan kulübünden gelecek yanıtı bekliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta stopere 3 aday! Kaan Ayhan, Umtiti, Marcelo

PLASE UMTITI

Siyah-beyazlıların ikinci stoper adayı dünyaca ünlü yıldız Umtiti.. Ekonomik sorunlarla boğuşan Katalan temsilcisi Barcelona, 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için onu kiralık gönderme kararı aldı. İspanyol basınından Sport'un haberine göre Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı. 31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da maça çıktı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta stopere 3 aday! Kaan Ayhan, Umtiti, Marcelo

SÜRPRİZ MARCELO

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri de Kartal'ın eski oyuncularından Marcelo Guedes.. 5 sezon önce Lyon'a transfer olan Brezilyalı, Fransız ekibi tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu haberi internetten öğrendiğini ifade ederek kırgın olduğunu belirten Marcelo'nun eşinin son günlerde yaptığı paylaşımlar, Brezilyalı'nın isminin yeniden Beşiktaş'la anılmasına neden oldu. Sambacının eşi "Bir sonraki durağımızın neresi olacağını tahmin etmek çok da zor değil" diyerek Türk bayraklı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Fransız basını, Lyon'un şu anda Brezilyalı oyuncunun eski takımı Beşiktaş ile görüşmeler yaptığını ve en geç 1 hafta içinde önemli gelişmeler yaşanabileceğini iddia etti. Marcelo ile ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

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