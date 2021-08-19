Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta stopere 3 aday! Kaan Ayhan, Umtiti, Marcelo

Beşiktaş'ta tüm gözler, savunmaya yapılacak olan takviyeye çevrilmiş durumda. Sezon bittiğinden bu yana stoper mevkiine kaliteli bir yıldız transferi yapmak isteyen siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasındaki isim Kaan Ayhan. Milli oyuncu için İtalyan ekibine "Ljajic'le birlikte 1.5 milyon euro verelim" önerisini getiren yönetim, "Ya da Ersin'i verelim, siz bize 2 milyon euro verin" tekliflerine yanıt bekliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yönetime "Kaan'ı öncelikli olarak istiyorum. Eğer bonservisiyle alamıyorsak, kiralamayın. O da olmazsa diğer alternatiflere yöneliriz" diyerek milli savunmacı için ısrarcı olunmasını istedi. Beşiktaş yönetimi bu hafta sonuna kadar İtalyan kulübünden gelecek yanıtı bekliyor.

PLASE UMTITI



Siyah-beyazlıların ikinci stoper adayı dünyaca ünlü yıldız Umtiti.. Ekonomik sorunlarla boğuşan Katalan temsilcisi Barcelona, 27 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için onu kiralık gönderme kararı aldı. İspanyol basınından Sport'un haberine göre Beşiktaş, Fransız stoperin maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul ederek kiralama teklifi yapmıştı. 31 kez Fransız Milli Takım formasını giyen Umtiti, 4 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı. 1.82 boyundaki başarılı futbolcu 2016 yılında Lyon'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Umtiti, profesyonel futbol kariyerinde 2 takımda görev yaparken, bu periyotta 302 maçta forma giydi. 170 kez Lyon, 132 kez de Barcelona'da maça çıktı.