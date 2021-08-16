Son dakika Beşiktaş haberleri | Costa Mineiro’da

Beşıktaş’ın uzun süre görüşmeler yaptığı ancak bitmek bilmeyen istekleri nedeniyle transferini askıya aldığı Diego Costa’nın yeni takımı belli oldu. Brezilya’nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcuyu renklerine bağladı.Yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Brezilya asıllı İspanyol santrforla sözleşme imzalandığı belirtildi. Costa, son olarak forma giydiği Atletico Madrid’den geçen yılın sonunda ayrılmıştı. (Son dakika Beşiktaş haberleri)
Beşıktaş'ın uzun süre görüşmeler yaptığı ancak bitmek bilmeyen istekleri nedeniyle transferini askıya aldığı Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu. Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcuyu renklerine bağladı.Yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Brezilya asıllı İspanyol santrforla sözleşme imzalandığı belirtildi. Costa, son olarak forma giydiği Atletico Madrid'den geçen yılın sonunda ayrılmıştı.