Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ı coşturacak! İşte Michy Batshuayi'nin dikkat çeken o özelliği

Beşiktaş'ın yeni forveti Michy Batshuayi için yapılan yorumlar, siyahbeyazlı camiada heyecan yaratmaya devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Chelsea forması giyen başarılı forvet Batshuayi'nin çarşamba günü İstanbul'da olacağını ifade ederek, ilk müjdeyi Ç. Rize maçı bitiminde camiayla paylaştı. Tecrübeli teknik adamın özellikle yıldız golcü Batshuayi hakkındaki açıklamaları siyah-beyazlı taraftarları adeta coştururken, Belçika basını da 27 yaşındaki forvetten övgü dolu ifadelerle bahsetti.

KOLAY UYUM SAĞLIYOR

Ülke basınında Batshuayi için yapılan yorumlar şöyle: "Belçikalı forvet, inanılmaz derecede çok yönlü ve 18 içinde dengeli bir bitirici. Savunmacılara ceza sahası içinde kendisini unutturan bir isim. Ayrıca ceza sahası içindeki hareketi defans oyuncularının gözlerini toptan ayırmasına neden olabileceğinden, set oyunlarında bir tehdit. Bu beceri setine ek olarak, 1.85 boyundaki yıldız iyi bir kafa vuruşu ustası. Bir forvet oyuncusunun sahip olması gereken niteliklerin tümüne sahip. Gittiği her takıma da kolay uyum sağlıyor."

MALİYETİ 5.4 MİLYON EURO

Batshuayi ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Chelsea ile de anlaştı ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a yolculuğu için hazırlıklarına başladı. Chelsea, Belçikalı futbolcu ile var olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak Beşiktaş'a kiralayacak. Batshuayi'nin sözleşmesine 8 milyon euro'luk 'zorunlu olmayan' satın alma maddesi koyacak olan Chelsea, futbolcunun 3 milyon euro'luk maaşını da Beşiktaş'a ödetecek. Chelsea'nın bu kiralama sürecinden de Beşiktaş'tan 2.4 milyon euroluk kiralama ücreti alacağı öğrenildi.

N'KOUDOU BENI ARIYOR!

Özellikle yıldız golcü Batshuayi hakkındaki açıklamalar siyah- beyazlı taraftarları coştururken, taraftarı heyecanlandıran bir açıklama da Belçikalı oyuncudan geldi. Sosyal medya hesabından "N'Koudou beni arıyor" yazan yıldız golcüye kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.

MARSİLYA'DAN ARKADAŞLAR

Batshuayi ile N'Koudou, Marsilya'da bir dönem birlikte forma giydi. 2015-16'da yan yana oynayan iki futbolcudan N'Koudou, o dönemde 20 yaşındaydı ve sezonu 10 gol, 5 asistle tamamladı. Batshuayi ise 23 gol, 9 asistle oynadı ve ardından 39 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer oldu.

ÇOK İYİ ANLAŞIYORLAR

İki futbolcunun Marsilya formasıyla ligde 22 Kasım 2015'te deplasmanda 2-0 kazandıkları Saint- Etienne maçında önce Batshuayi'nin gol atıp, N'Koudou'nun asist yapması. Ardından Batshuayi'nin asistinde bu kez N'Koudou'nun gol atması dikkat çekmişti.

TARAFTAR SENİ İSTİYOR

Josef de Souza, Teixeira transferinde büyük rol oynamıştı. Şimdi ise Batshuayi'nin transferinde, Belçikalı golcünün geçmişte beraber forma giydiği N'Koudou devrede. Önceki gün eski takım arkadaşını telefonla arayan Beşiktaşlı yıldız, siyah beyazlılara gelmesi konusunda bir konuşma gerçekleştirdi. Bu anları sosyal medyadan paylaşan N'Koudou, "Beşiktaş taraftarı seni istiyor" dedi.