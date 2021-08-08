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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Levent Mercan'ın peşinde

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş aynı başarıyı yeni sezonda da sürdürmek istiyor. Bol alternatifli bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, Schalke 04’ün Türk asıllı orta sahası Münir Levent Mercan’ı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 10:12
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal Levent Mercan'ın peşinde

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Schalke 04'ün Türk asıllı orta sahası Münir Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Yabancı kuralının geri gelmesinin ardından Türk oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı takibe aldı.

Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mertcan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 5000 bin Euro olan genç futbolcunun Alman kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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