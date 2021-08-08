Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı zirvede tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimleri listesine ekledi. Forvet transferi için kolları sıvayan siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan M'Baye Niang... İşte Kara Kartal'ın yıldız futbolcu için yaptığı teklif... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 09:35
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. Son olarak Rosier'e imza attıran siyah-beyazlılarda forvet transferi için girişimler sıklaştırıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

Siyah-beyazlılar ligin başlamasına kısa bir süre kala transferi bitirmek istiyor. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler ve son iddia...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

DIEGO COSTA

Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

DE JONG SÜRE İSTEDİ

Sevilla ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşan Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişme şok etkisi yarattı. De Jong'un Siyah-Beyazlı kurmaylardan kesin kararı için biraz daha süre istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

CHUBA AKPOM

Birçok isimle temasa geçen fakat görüşmelerin ortaya çıkmasıyla rakamların katlanması üzerine frene basan yönetim, 25 yaşındaki Chuba Akpom için ise tüm şartlarını zorlama kararı aldı. İngiliz basını da "Akpom, çok yakında Boğaz'a karşı oynayacak" diyerek siyah- beyazlıların bu transferde çok önemli adımlar attığı doğruladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

SON ADAY M'BAYE NIANG

İtalya basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan M'Baye Niang'a talip olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

Haberde aynı zamanda bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te bulunan yıldız futbolcu için 7 milyon Euro talep edildiği yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

KARTAL'IN TEKLİFİ 5 MİLYON EURO

Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş'ın ise Rennes kulübüne 5 milyon Euro teklifte bulunduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan 26 yaşındaki futbolcu 17 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 gol atabildi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...

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