Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. Son olarak Rosier'e imza attıran siyah-beyazlılarda forvet transferi için girişimler sıklaştırıldı.
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. Son olarak Rosier'e imza attıran siyah-beyazlılarda forvet transferi için girişimler sıklaştırıldı.
Siyah-beyazlılar ligin başlamasına kısa bir süre kala transferi bitirmek istiyor. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler ve son iddia...
DIEGO COSTA
Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.
DE JONG SÜRE İSTEDİ
Sevilla ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşan Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişme şok etkisi yarattı. De Jong'un Siyah-Beyazlı kurmaylardan kesin kararı için biraz daha süre istediği öğrenildi.
CHUBA AKPOM
Birçok isimle temasa geçen fakat görüşmelerin ortaya çıkmasıyla rakamların katlanması üzerine frene basan yönetim, 25 yaşındaki Chuba Akpom için ise tüm şartlarını zorlama kararı aldı. İngiliz basını da "Akpom, çok yakında Boğaz'a karşı oynayacak" diyerek siyah- beyazlıların bu transferde çok önemli adımlar attığı doğruladı.
SON ADAY M'BAYE NIANG
İtalya basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan M'Baye Niang'a talip olduğu iddia edildi.
Haberde aynı zamanda bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te bulunan yıldız futbolcu için 7 milyon Euro talep edildiği yazıldı.
KARTAL'IN TEKLİFİ 5 MİLYON EURO
Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş'ın ise Rennes kulübüne 5 milyon Euro teklifte bulunduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan 26 yaşındaki futbolcu 17 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 gol atabildi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...