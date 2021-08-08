Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye forvet çalımı! İşte M'Baye Niang için yapılan teklif...

DE JONG SÜRE İSTEDİ Sevilla ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşan Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişme şok etkisi yarattı. De Jong'un Siyah-Beyazlı kurmaylardan kesin kararı için biraz daha süre istediği öğrenildi.

CHUBA AKPOM Birçok isimle temasa geçen fakat görüşmelerin ortaya çıkmasıyla rakamların katlanması üzerine frene basan yönetim, 25 yaşındaki Chuba Akpom için ise tüm şartlarını zorlama kararı aldı. İngiliz basını da "Akpom, çok yakında Boğaz'a karşı oynayacak" diyerek siyah- beyazlıların bu transferde çok önemli adımlar attığı doğruladı.