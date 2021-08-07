Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ghezzal göndermesi!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'taki son gelişmeleri paylaştı. Kocadağ, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Rachid Ghezzal ile ilgili de konuştu.

"BİZİM KİMSEDEN RİCAMIZ OLMAZ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Cezayirli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt veren Emre Kocadağ "Transfer piyasası serbest bir piyasa ama Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan dolayı, hem Türk futbolunun geleceği hakkında şikayet edip hem de rakip takımın ilgilendiği futbolcularla ilgilenince çok samimi olmuyor açıkçası. Bizim kimseden ricamız olmaz. Biz kendi şartlarımıza uyan şekilde transferleri bitirmeyi doğru buluyoruz ve bu şekilde sonlandırıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Yapamadığımız transferler de olabilir. Burada önemli olan transferlerin bizim şartlarımıza uyuyor olması." ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde Rachid Ghezzal transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Açık ve net söylemek gerekiyor. Ghezzal'ı çok istedik, hocamız da istedi. Bu kontrat Ghezzal'ın son kontratı. Bonuslarla birlikte senelik maliyeti 3 milyon 800 bin Euro. Galatasaray'ın geleceği adına bu parayı veremeyiz. Hocamızla da konuştuk. Bu yükün altına girmeme kararı aldık. Hocamız da bu kararı saygıyla karşıladı." ifadelerine yer vermişti.