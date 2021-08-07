Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ Teixeira'nın transfer tarihini duyurdu!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün yöneticisi, Alex Teixeira'ya ilişkin konuştu.



Kocadağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Brezilyalı yıldızın gelecek hafta başında İstanbul'a geleceğini duyurdu.



Siyah beyazlı kulübün yönetici konuşmasında, "Alex Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibi ve bizleri heyecanlandıran bir transfer." dedi.