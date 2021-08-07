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Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ Teixeira'nın transfer tarihini duyurdu!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferine ilişkin konuştu. A Spor canlı yayınına konuşan Emre Kocadağ, uzun süren transfer pazarlığı sonrası Teixeira ile anlaşmaya varıldığını ifade ederken, yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu. İşte o sözler... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 21:42 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 21:48
Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ Teixeira'nın transfer tarihini duyurdu!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün yöneticisi, Alex Teixeira'ya ilişkin konuştu.

Kocadağ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Brezilyalı yıldızın gelecek hafta başında İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulübün yönetici konuşmasında, "Alex Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak. Teknik ekibi ve bizleri heyecanlandıran bir transfer." dedi.

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