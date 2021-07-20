Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan golcü atağı! Stevan Jovetic... (BJK spor haberi)

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Forvet transferiyle oturup kalkan Beşiktaş için önerilen adayların ardı arkası kesilmiyor. Bu doğrultuda son teklif edilen isim Karadağlı yıldız oyuncu Stevan Jovetic oldu. Bilgilere göre 31 yaşındaki golcünün menajeri Fali Ramadani, siyah-beyazlı kulübün kapısını çalarak Jovetic'i uygun şartlarda getirebileceğini söyledi. Şu an boşta olan tecübeli golcünün imza parası ve maaş gibi konularda zorluk çıkarmayacağını kaydetti. Beşiktaş yönetimi ise teklife temkinli yaklaştı.





HOCAYA DANIŞILACAK



Golcü transferinde önceliği Luuk de Jong ve Diego Costa'ya veren siyah-beyazlıların, menajer Ramadani'ye bunu bildirip beklemesini söyledikleri kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'la da konuyu görüşecek olan yönetim, De Jong'un durumu ve hocanın raporuna göre Jovetic kararını verecek. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 1.83 boyundaki futbolcu, son olarak Monaco forması giymişti. Jovetic daha önce Manchester City, Inter Sevilla, Fiorentina gibi takımlarda da krampon bağladı.