Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin tehlikesi! Teklife cevap vermedi (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin tehlikesi! Teklife cevap vermedi (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, sözleşmesi 2022’de bitecek olan Kanadalı golcü Cyle Larin'in sözleşmesin uzatmak istiyor. Ancak Larin’in yapılan teklife henüz olumlu yanıt vermemesi Kartal'ı endişelendiriyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:45
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin tehlikesi! Teklife cevap vermedi (BJK spor haberi)

Attığı kritik gollerle şampiyonluk yarışında takıma önemli katkılar sağlayan Vincent Aboubakar'ı, bir menajerlik uyanıklığı nedeniyle kaybeden Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin'de aynı akıbeti yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle Kanadalı golcünün 2022'de bitecek sözleşmesini en kısa süre içinde uzatmanın hesaplarını yapıyor.

Kartal bu sezon 23 gol, 6 asistle çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Larin'le önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak. Milliyet'in haberine göre; Geçen hafta gerçekleşen buluşmada gelen teklifleri Cyle Larin'e ileten ve yeni sözleşme önerisinde bulunan siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun menajeri tarafından aklının çelinmesi endişesini taşıdıkları belirlendi.

Menajerinin, Larin'in gelecek yıl serbest kalması yönünde plan yapmasından çekinen siyah-beyazlılar, Kanadalı golcüyle yeniden bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda yıldız oyuncuya üç yıllık cazip bir sözleşme teklif edilecek.

Vincent Aboubakar'dan önce Mario Gomez'i bedava kaptıran Beşiktaş, Cyle Larin konusunda hata yapmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi çok isteyen başarılı futbolcunun gelen teklifleri henüz değerlendirmeye almadığı aktarıldı. Larin, Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmezse yönetim geri adım atmayacak. Siyah-beyazlılar, Larin'e yapılan teklife başarıya endeksli bonuslar da ekleyecek.

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