Şili - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Şili - Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Şili ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Şili - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞİLİ - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şili - Paraguay maçı 12 Haziran Çarşamba günü saat 03.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.