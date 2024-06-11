Azerbaycan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Azerbaycan - Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Azerbaycan ile Kazakistan, kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - Kazakistan maçı 11 Haziran Salı günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.