Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic yolcu! İşte yeni adresi... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic yolcu! İşte yeni adresi... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon da şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Kartal'ın yollarını ayırmayı planladığı yıldız oyuncu Adem Ljajic'in yeni adresi netleşmeye başladı. İşte o takım ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 10:51
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic yolcu! İşte yeni adresi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Adem Ljajic'ın yeni adresi belli oluyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic yolcu! İşte yeni adresi... (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı takımda yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, Torino'ya geri dönmek üzere.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic yolcu! İşte yeni adresi... (BJK spor haberi)

İtalyan ekibinin, Sırp orta saha için Beşiktaş'a teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ljajic bu hafta içinde Çizme'nin yolunu tutabilir.

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