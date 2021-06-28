Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic yolcu! İşte yeni adresi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Adem Ljajic'ın yeni adresi belli oluyor...

Siyah-beyazlı takımda yüksek maliyeti olan ve bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Ljajic, Torino'ya geri dönmek üzere.