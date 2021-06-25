Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Mitrovic transferini Dusco Tosic bitirecek

Takvim 'in haberine göre, Kartal'ın eski yıldızı Dusko Tosic 'in Belgrad 'da Mitrovic ile birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı... Sırp Tosic, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Sırp golcünün Beşiktaş 'tan gelen teklife çok olumlu baktığını söyledi.

TRANSFERDE MENAJERİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Dusko Tosic, Beşiktaş'ın çılgın bir taraftarı olduğunu Mitrovic'e anlattığını da ekledi... Sırp futbolcu Tosic, vatandaşı Mitrovic'in Beşiktaş'a transfer olması için adeta bir menajer gibi çalışıyor.