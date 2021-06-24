Sergen Yalçın'ın 'gecikmeli' sözleşmesinin nedeni belli oldu! 7 milyonluk fark...

Beşiktaşlıların izlediği ve başrolünde Sergen Yalçın'ın olduğu gerilim filmi mutlu sonla biterken yaşanan gelgitler uzun süre unutulmayacak. Siyah beyazlıların çifte şampiyonlukla kapattığı tarihî sezonun sonuna doğru sözleşme görüşmeleri başlamıştı. Hatayspor karşısında elde edilen 7-0'lık zafer sonrası sözleşme uzatma konusunda iki taraf da el sıkışmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yıllık 15 milyon liralık ücreti kabul etmişti.

İPLER İYİCE GERİLDİ

Ancak bazı yöneticilerin "Galatasaray derbisi sonrası imzalayalım" önerisi kabul gördü. Derbideki 3-1'lik hezimetin üstüne Karagümrük yenilgisi de eklenince imza iki defa ertelendi. Bu ertelemeler Sergen Yalçın'ı üzdü. Beşiktaş ligin son maçında Göztepe'yi yenerek şampiyonluğa ulaşınca da genç çalıştırıcı kırgın olduğu için yıllık ücret talebini 25 milyon liraya çıkardı. Karşılıklı restleşmeler sonucunda imza süreci iyice uzadı.

TARAFTAR ETKİLİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, iki tarafın da geri adım atmaya niyeti yoktu ama olanlar oldu. Öncelikle Beşiktaş taraftarını evinin önünde gören Sergen Yalçın bu sahneden çok etkilendi. Oldukça duygulanan tecrübeli çalıştırıcı kapattığı telefonunu açınca Başkan Ahmet Nur Çebi görüşmeyi ayarladı ve 22 milyon lira karşılığında anlaşmaya vardı. Sezon içinde 15 milyon lirayı kabul eden Sergen Yalçın, 7 milyon liralık zamlı sözleşmeyi imzaladı.