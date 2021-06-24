Son dakika BJK transfer haberleri | Süper Lig'in golcüsü Mame Diouf Beşiktaş'a! Sözleşmede özel madde

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş transferde gaza bastı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve kupada olmak üzere 3 kulvarda mücadele verecek siyah-beyazlı takım geniş bir kadro kurmanın peşinde. İşte Kartal'ın golcü hedefleri...

ÖNCELİK COSTA

Aboubakar'ın ayrılması, sakatlığı nedeniyle uzun süre oynayamayacak olanCenk Tosun'un da kiralık geldiği Everton'a dönecek olması nedeniyle forvet takviyesi yapacak olan Siyah Beyazlılar'ın önceliği Diego Costa.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Sergen Yalçın'ın da transferine onay verdiği İspanyol forvet konusunu kısa süre içinde sonlandırmak isteyen yönetim 2 milyonu garanti, 500 bini de bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro önerdiği 32 yaşındaki forvete, kalan pürüzleri giderip 5 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.

İKİNCİ FORVET HATAY'DAN

İkinci forvet transferi için Dzeko ve Arnautovic isimleri gündeme gelse de bu oyuncuların yüksek maliyeti yüzünden rota Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf'a çevrilmişti.

SERGEN YALÇIN İSTEDİ

Geçen sezon Bordo-Beyazlı formayla ligde 19 gol atan Diouf'un alınmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği belirtiliyor.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE

33 yaşındaki oyuncunun Güney ekibiyle sözleşmesi sürüyor ancak Senegallinin mukavelesinde, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olması Siyah Beyazlılar'a bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor. Diouf transferinin de kampa yetiştirilmesi için çalışmalara hız verilecek.