Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'ta hedef Seferovic!

Vincent Aboubakar'ın ayrılmasından sonra yeni sezonda önceliği forvet transferine veren Beşiktaş'ın hedefi İsviçreli golcü Seferovic. 3-1 kaybettiğimiz maçta Milli Takımımıza ilk golü atan Seferovic, geçen sezon Benfica formasıyla 31 lig karşılaşmasında 22 gol atıp, 7 de asist yaptı.

Haris Seferovic'in, Benfica ile sözleşmesi 2024'te bitiyor. 29 yaşındaki futbolcu konusunda kulübü Benfica da gelecek teklifleri bekliyor.

Piyasa değeri 14 milyon euro olan yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün kullanılabileceği belirtildi. Seferovic, 2017'den beri formasını giydiği Benfica'dan bu sezon sonunda ayrılmak istiyor.

Portekiz'den gelen haberlere göre; eğer Benfica istediği teklifleri duyamazsa, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabilir. Oyuncu cephesinde ise ayrılık konusunda büyük bir problem bulunmuyor.

Yönetim, yapılacak satışlar sonrasında Seferovic için kaynak sağlamayı düşünüyor. Benfica, oyuncuyu direkt olarak satmak isterse, Beşiktaş duruma göre yüksek bir teklif yapabilir.

Kadrodaki Ersin ve Larin gibi isimlerle ilgilenen çok sayıda kulüp bulunuyor. Sürpriz futbolcular için de talip çıkabilir. Akşam'ın haberine göre satışlardan gelecek paranın bir bölümü, Seferovic için kullanılacak. Tecrübeli golcü, Aboubakar'ın boşluğunu doldurabilir.