Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman...

HALİL AKBUNAR Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.

HALİL DERVİŞOĞLU Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor.