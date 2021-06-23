Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sezonu çifte kupa ile kapatan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın sıradaki hedefini transferde arka arkaya imzaları attırmak. Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden transfer komitesi. Listeye yeni yıldızları ekledi. Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman gibi yıldızlar Beşiktaş'ın gündemindeki yerini aldı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:54 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:54
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için girişimlerine devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer edilmesini istediği Ghezzal için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

HALİL AKBUNAR

Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

ADAM OUNAS

İtalya'dan Spazio, geçen sezonu Cagliari ve Crotone'da kiralık geçiren Adam Ounas'ın Beşiktaş'a transferini yazdı. Gazetede "Oyuncu Beşiktaş'ın radarında gibi görünüyor. Beşiktaş, yaklaşık 5 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu, görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadeleri yer aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

ANDRIY LUNIN

Ersin Destanoğlu'nun satılma ihtimalini göz önünde bulunduran Kartal, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Dünya devi Real Madrid'in kalecilerinden Andriy Lunin, Beşiktaş'ın hedefindeki isimler arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

DANNY WELBECK

Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olması tüm planları alt üst etti. Welbeck, Kartal'ın hedefindeki forvetlerden biri oldu. Beşiktaş yıldız futbolcuya teklifini iletti. Welbeck Beşiktaş'tan süre istedi.

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