Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için girişimlerine devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer edilmesini istediği Ghezzal için pazarlıklar sürüyor.
KENAN KARAMAN
Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.