Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

Son dakika transfer haberi: 'nin gündemindeki 'yi istiyor

Son dakika transfer haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. 'ın ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sıklaştıran siyah-beyazlılarda gündem ... 'nin de gündeminde olan golcü futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:04
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'ta kadro çalışması hızlandı. 'ın ayrılığı sonrası forvete mutlak takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, 'nin gündeminde yer alan ismi listeye dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

YALÇIN İLE BİR ARAYA GELECEK

'la sözleşmesi biten Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Asbaşkan Emre Kocadağ önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Türkiye'nin İtalya ile oynadığı EURO 2020 maçını izlemek için Roma'ya giden Kocadağ'ın 1-2 gün içinde döneceği ve Çeşme'de Yalçın'la yeniden masaya oturacağı belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

1 YILLIK İMZA

Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bu görüşmede maddi konulardaki pürüzleri ortadan kaldırması bekleniyor. Sorunların aşılması halinde siyah-beyazlı hoca, İstanbul'da düzenlenecek törenle 1 yıllık yeni mukaveleye imza atacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

GOLCÜ ARAYIŞI

Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basan 'ta, kiralık sözleşmesi biten Cenk Tosun'un ardından Vincent 'ın da takımdan ayrılması nedeniyle golcü arayışlarına hız verildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

BENTEKE LİSTEDE

Milliyet'in haberine göre; daha önce Diego Costa ve Edin Dzeko isimleri üzerinde duran siyah-beyazlıların, Crystal Palace forması giyen Belçikalı Christian 'yi de listeye dahil ettiği belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

YENİ UZATTI

Crystal Palace'da iyi bir sezon geçiren Christian geçtiğimiz günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Belçikalı yıldız sona eren kontratını 2023'e kadar uzattı. Crystal Palace, Benteke'yi 2016'da tam 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'dan renklerine bağlamıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

İKİ KALİTELİ FUTBOLCU

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geçen sezon olduğu gibi golcü transferine büyük önem vermesi yüzünden çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren yönetim, ilk 11'de doğrudan oynayabilecek kalitede iki oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

BONSERVİSSİZ VEYA KİRALIK

Bu konuda teknik patron Sergen Yalçın'a garanti veren ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren siyah-beyazlılar; kiralık, bonservisi elinde olan ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerine sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

SÖZLEŞME DETAYI

Yönetimin ayrıca , Diego Costa ve Edin Dzeko'yu kulübe öneren menajerlerle yürütülen görüşmelerde sözleşmeleri çok daha sağlam yapmaya çalıştığı vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

OPSİYON BEŞİKTAŞ'IN ELİNDE OLACAK

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent 'ın 30. resmi maça çıkmadan serbest kalması gibi problemleri tekrar yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, golcü transferinde bu kez daha titiz davranacak. Kontratlarda tek taraflı uzatma ve sonlandırma opsiyonunun 'ın elinde olmasına dikkat edilecek.

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