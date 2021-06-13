Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Fenerbahçe'nin gündemindeki Benteke'yi istiyor

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş 'ta kadro çalışması hızlandı. Aboubakar 'ın ayrılığı sonrası forvete mutlak takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alan ismi listeye dahil etti.

YALÇIN İLE BİR ARAYA GELECEK

Beşiktaş'la sözleşmesi biten Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Asbaşkan Emre Kocadağ önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Türkiye'nin İtalya ile oynadığı EURO 2020 maçını izlemek için Roma'ya giden Kocadağ'ın 1-2 gün içinde döneceği ve Çeşme'de Yalçın'la yeniden masaya oturacağı belirlendi.