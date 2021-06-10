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Son dakika transfer haberleri | 'tan Luuk hamlesi!

yönetimi santrfor arayışlarına hız verdi. Hali hazırda ’da bulunan ve transfer görüşmelerine devam eden Erdal Torunoğulları; yaklaşık 15 gün önce ’ye önerilen Luuk için menajeri ’la bir görüşme yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 07:10
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'tan Luuk de Jong hamlesi!

yönetimi santrfor arayışlarına hız verdi. Hali hazırda 'da bulunan ve transfer görüşmelerine devam eden Erdal Torunoğulları; yaklaşık 15 gün önce 'ye önerilen Luuk için menajeri 'la bir görüşme yaptı.

Torunoğulları, vergiler düştükten sonra cebine ortalama 5 milyon euro giren De Jong için böyle bir rakam vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Laros'a, 'dan bonservisini bedelsiz almayı başarırsa Hollandalı golcü için 2 milyon euro garanti ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte 2.5-3 milyon euro barajını zorlayabileceklerini söyledi.

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