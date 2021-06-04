Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte Sergen Yalçın'ın 4 talebi

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında detaylı bir toplantı gerçekleşti. Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sezon öncesi tecrübeli teknik adam isteklerini sıraladı.
Kiralık anlaşmaları biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen Sergen Yalçın aksi bir durumda aynı kalitede iki isim talep etti.
Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Douglas'ın gidişine vize verdi. Deneyimli teknik adam, bu iki oyuncuyu kadroda görmek istemediğini yönetime iletti.