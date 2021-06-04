Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte Sergen Yalçın'ın 4 talebi

Son dakika transfer haberi: 'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte 'ın 4 talebi

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden 'ta bir yandan mevcut oyuncuların son durumu merak konusu oldu. Siyah-beyazlılarda başkan , Asbaşkan ve arasında yeni sezona dair geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşti. Şampiyon hoca Sergen Yalçın, isteklerini 4 maddede sıraladı. Yapılan görüşmede, , , , , , ve 'ın geleceğine dair kararlar alındı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte Sergen Yalçın'ın 4 talebi

'ta Başkan , Asbaşkan ve arasında detaylı bir toplantı gerçekleşti. Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sezon öncesi tecrübeli teknik adam isteklerini sıraladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte Sergen Yalçın'ın 4 talebi

Kiralık anlaşmaları biten ve 'ın takımda kalmasını isteyen aksi bir durumda aynı kalitede iki isim talep etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte Sergen Yalçın'ın 4 talebi

, ve 'ın gidişine vize verdi. Deneyimli teknik adam, bu iki oyuncuyu kadroda görmek istemediğini yönetime iletti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte Sergen Yalçın'ın 4 talebi

48 yaşındaki çalıştırıcı, 'nın istediği 'in satışını da onayladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte Sergen Yalçın'ın 4 talebi

'a teklif gelmesi durumunda satılmasına onay veren Yalçın, 'ın ise takımda kalmasından yana olduğunun altını çizdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta üçlü zirvede karar çıktı! İşte Sergen Yalçın'ın 4 talebi

Asbaşkan ile kurulan uyumun takıma da yarar sağladığı ve şampiyonluğa taşıdığını da hatırlatan Yalçın'ın, 'deki bazı idarecilerle ilgili de görüşlerini aktardığı öğrenildi.

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