Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Son dakika spor haberi: 'tan 'ye olay gönderme

Son dakika spor hberi: 'de şampiyonluğunu ilan eden , sosyal medya hesabından flaş bir paylaşıma imza attı. Siyah-beyazlılar, ligin 10. haftasında oynadıkları ve sahadan 4-3 galip ayrıldıkları maçı ile ilgili paylaşım yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:05
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme

'in 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ta sosyal medya paylaşımları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, ligin 10. haftasında oynadıkları ve sahadan 4-3 galip ayrıldıkları maçı ile ilgili paylaşım yaptı.

paylaşımına, "Şampiyonluğa giden yol" ifadelerini kullandı.

taraftarı da 16 yıl sonra gelen galibiyetine büyük ilgili gösterdi.

Beşiktaş'ın paylaşımını binlerce taraftar beğendi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

SON DAKİKA