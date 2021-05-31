Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta sosyal medya paylaşımları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, ligin 10. haftasında oynadıkları ve sahadan 4-3 galip ayrıldıkları Fenerbahçe maçı ile ilgili paylaşım yaptı.

Kartal paylaşımına, "Şampiyonluğa giden yol" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı da 16 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetine büyük ilgili gösterdi.

Beşiktaş'ın paylaşımını binlerce taraftar beğendi.

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