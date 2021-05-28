Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la sözleşme zirvesi! Ön görüşme...

Son dakika spor haberi: 'ta 'la sözleşme zirvesi! Ön görüşme...

İcra Kurulu Üyesi , ile ’in tatil ilçesi 'de görüşme yaptı. Başkan ve Asbaşkan Kocadağ da bugün başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelecek. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la sözleşme zirvesi! Ön görüşme...

'a iki kupa kazandıran 'ın biten sözleşmesi ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün icra kurulu üyesi , dün Yalçın'la 'de ön görüşme yaptı. 'ın haberine göre; Başkan ve Asbaşkan 'ın da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu sonuçlanması beklenirken, Sergen Yalçın'a önerilecek mukavelenin 3 yıllık olduğu bildirildi. Yalçın, önceki gün 'a verdiği demeçte, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederken şunları söylemişti:

Ekonomik sorunlar var, pandemi var. Lig başlayalı 6 hafta olmuş. Eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor. Biliyoruz ama konuşmuyoruz. Ben sadece işime konsantre oldum. Kulübe zorluk yaşatmadım, en başarılı olduğum konu bu. Para harcatmadım. 2 tane genç kaleciyle oynadım. Beşiktaş'a 20 yaşında kazandırdım.

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