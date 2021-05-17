Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan şampiyonluk sözleri! "Sergen Yalçın..."

ALİ GÜLTİKEN Herkesi yıldız yaptı Teknik direktör farkının ortaya çıktığı bir sezon yaşadık. Beşiktaş'ın rakipleri G.Saray ve Fenerbahçe'ye baktığımızda ikisi de kadro zenginliği ve alternatif açısından Beşiktaş'ın çok önündeydiler. Fakat bu kadroları kullanmakta Sergen hoca kadar başarılı olamadılar. Sergen Yalçın'ın eldeki mecburiyetlerle ortaya çıkarttığı takım görüntüsü ve performanslar olağanüstüydü. Burada diğer rakiplerine göre hem teknik adamlık becerisini ortaya koydu hem eğitici yönünü hem de camiayı yönetme kabiliyetini. Sezon başında ümit kesilen veya çok da bilinmeyen birçok oyuncuyu yıldız haline getirdi. Hepsi hayallerinde olmayacak kadar büyük bir kariyer sezonu yaşadı. Sergen hoca hem kendisinin hem de Beşiktaş'ın hak ettiğini sezon sonu itibariyle teslim etmiş oldu.

LEVENT TÜZEMEN Şifre aile olabilmek Beşiktaş mucizevi bir şampiyonluk yaşamadı, şampiyonluk yarışını mucize noktasına Beşiktaş getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dengesiz sonuçlar aldığı ligde, Beşiktaş şampiyonluğunu çok daha erken ilan edebilirdi. Aboubakar olayına çok takıldılar ve krizi uzun süre çözemediler. Sergen Yalçın kaybedilen puanlardan sonra hakemlere, MHK'ye ve TFF'ye çok fazla yüklendi. Oysa Beşiktaş'ın onca kiralık oyuncusu olmasına rağmen kolej havasını yakalamasında en büyük etken Sergen Yalçın'dı. Hastalık, sakatlık ve cezalı oyuncular konusunda asla isyan etmedi, "Elimizde kim varsa oynarız, benim için bütün oyuncular değerlidir" dedi. Bu tüm takımın hocaya sevgi ve saygı duymasını sağladı. Beşiktaş çok maçı kenetlenerek kazandı. Bence en büyük pay Sergen Yalçın'a aittir. Oyuncu grubunda ise kiralık olmalarına rağmen Aboubakar, Rosier, N'Koudou ve özellikle Ghezzal kırk yıllık Beşiktaşlı gibi oynadılar. Beşiktaş'ın şampiyonluk şifresi şu; sevgi, saygı, arkadaşlık, kenetlenme ve aile olma.