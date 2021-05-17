Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan şampiyonluk sözleri! "Sergen Yalçın..."

Son dakika haberleri | Usta yazarlardan şampiyonluk sözleri! "..."

'de hedefe ulaşan takım oldu. Ligin başında küme düşme hattına kadar gerileyen , daha sonra yakaladığı çıkışla zirveye tutundu ve bir daha inmedi. yazarları Beşiktaş'ın şampiyonluğunu değerlendirirken flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yorumlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:23
Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan şampiyonluk sözleri! "Sergen Yalçın..."

ALİ GÜLTİKEN

Herkesi yıldız yaptı

Teknik direktör farkının ortaya çıktığı bir sezon yaşadık. 'ın rakipleri ve 'ye baktığımızda ikisi de kadro zenginliği ve alternatif açısından Beşiktaş'ın çok önündeydiler. Fakat bu kadroları kullanmakta kadar başarılı olamadılar. 'ın eldeki mecburiyetlerle ortaya çıkarttığı takım görüntüsü ve performanslar olağanüstüydü. Burada diğer rakiplerine göre hem teknik adamlık becerisini ortaya koydu hem eğitici yönünü hem de camiayı yönetme kabiliyetini. Sezon başında ümit kesilen veya çok da bilinmeyen birçok oyuncuyu yıldız haline getirdi. Hepsi hayallerinde olmayacak kadar büyük bir kariyer sezonu yaşadı. Sergen hoca hem kendisinin hem de Beşiktaş'ın hak ettiğini sezon sonu itibariyle teslim etmiş oldu.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan şampiyonluk sözleri! "Sergen Yalçın..."

LEVENT TÜZEMEN

Şifre aile olabilmek

mucizevi bir şampiyonluk yaşamadı, şampiyonluk yarışını mucize noktasına Beşiktaş getirdi. ve 'nin dengesiz sonuçlar aldığı ligde, Beşiktaş şampiyonluğunu çok daha erken ilan edebilirdi. Aboubakar olayına çok takıldılar ve krizi uzun süre çözemediler. kaybedilen puanlardan sonra hakemlere, MHK'ye ve TFF'ye çok fazla yüklendi. Oysa Beşiktaş'ın onca kiralık oyuncusu olmasına rağmen kolej havasını yakalamasında en büyük etken Sergen Yalçın'dı. Hastalık, sakatlık ve cezalı oyuncular konusunda asla isyan etmedi, "Elimizde kim varsa oynarız, benim için bütün oyuncular değerlidir" dedi. Bu tüm takımın hocaya sevgi ve saygı duymasını sağladı. Beşiktaş çok maçı kenetlenerek kazandı. Bence en büyük pay Sergen Yalçın'a aittir. Oyuncu grubunda ise kiralık olmalarına rağmen Aboubakar, , N'Koudou ve özellikle Ghezzal kırk yıllık Beşiktaşlı gibi oynadılar. Beşiktaş'ın şampiyonluk şifresi şu; sevgi, saygı, arkadaşlık, kenetlenme ve aile olma.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan şampiyonluk sözleri! "Sergen Yalçın..."

MURAT ÖZBOSTAN

Camiayı diri tuttu

, rakipleri ve 'a bakarsak gerçekten de 'ın dediği gibi mucizevi bir şampiyonluğa imza attı. Bunun temelindeki isim tabii ki Sergen Yalçın. Sezon başından beri özellikle maçların bitmesine iki ay kala verdiği demeçler camiayı diri tuttu, psikolojik şampiyonluk yarışını çok iyi götürdü. Bu Beşiktaşlı oyuncular üzerinde ekstra bir motivasyon unsuru oldu. Bu kadar çok sakata, cezalı futbolcuya rağmen eldeki isimlerle en iyi yemeği yaptı ve Beşiktaş herkesin takdir ettiği bir takım oldu. Bir teknik direktörün özellikle de daha önce büyük takım tecrübesi olmayan bir hocanın bunları başarması çok önemliydi. Şunun da altını çizelim; Beşiktaş taraftarı da bir sezon boyunca hocasının hep arkasında yer aldı. İmza töreninden itibaren başlayan destek, dayanışma son maça kadar devam etti. Ve Beşiktaş'ın, diğer rakiplerinden ayrılan en önemli özelliği de bir takım olmasıydı. ve F.Bahçe bunu başaramadı. Ayrıca ekonomik anlamda çok büyük atılımlar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yönetimini de unutmamak lazım.

Son dakika BJK haberleri | Usta yazarlardan şampiyonluk sözleri! "Sergen Yalçın..."

BÜLENT TİMURLENK

Gözyaşları anlatıyor

Şampiyonluğun bir kahramanı olmaz ama birden fazla başaktörü olur. , hayalindeki kupa için sezon boyunca sürekli futbola konsantreydi. Sakatlıkların bol, karantinaların ansızın geldiği 42 haftalık bir fikstürde her şey olabilirdi. şampiyonluğu da kaybedebilirdi. Ama buradan geriye eylül ayına doğru bakıldığında aklındaki futbolu sahaya yansıtan, bazen ezeli rakipleri kadar sürpriz skorlar alan ama vazgeçmeyen bir Beşiktaş izledik. Sergen Yalçın futbol tarihimizin en yetenekli ismi olabilir. Ancak futbolcular kramponlarını çıkardıklarında düştükleri boşluktan, yitirdikleri şöhretten ancak hayal kurarak kurtulabilirler. Sergen Yalçın'ın hayali kesinlikle bir gün Beşiktaş'ı şampiyon yapmaktı. O çok muzip, hazır cevap, öz güveni yüksek Sergen Yalçın'ın önceki gün son düdüğün ardından gelen sevinç gözyaşları, kendisi ve Beşiktaş tarihi adına sezonun fotoğrafıdır.

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