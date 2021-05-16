Son dakika spor haberleri: Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'den flaş sözler! Beşiktaş'ta kalacaklar mı?

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yıldız isimleri Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, önemli açıklamalarda bulundu.

Sağ kanatta muhteşem bir uyum yakalayan ikili, beIN Sports'a verdikleri röportajda Beşiktaş'ta kalmak istediklerini söyledi.

İşte o sözler:

Rosier:

"HALA RÜYADA GİBİYİZ"

Ghezzal ile benim ilk şampiyonluğum. Hala rüyada gibiyiz. Birçok zorluk yaşadık sezon içerisinde ama pes etmedik. Taraftar inanılmaz, muazzam. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım

"DEVAM ETMEK İSTERİM"

Burada çok mutluyum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Kulüpler anlaşırsa devam etmek isterim.

"KARAGÜMRÜK MAÇINDA KORKTUM"

Karagümrük maçından sonra yıkılmıştım. Sezon boyunca çok büyük mücadele ettik ve elimizden kayıp gidecek diye endişelenmiştim. Sonrasında toparlandık ve konuştuk. Son maçın önemini aramızda konuştuk. Beni orada korkuya sevk eden şey sezon genelinde iyi bir performans gösterdikten sonra elimizden kayıp gitseydi çok kötü olurdu.

"HOCAMIZ BANA GÜVENDİ"

Bana başından beri çok güvendi hocamız, bu çok önemli bir şey. Çok doğru bir iletişimdi. Bana güvendiğini her durumda hissettirdi.

"TARAFTARLAR KAPILARI ZORLASINLAR"

Taraftarlar kutlamada gerekirse kapıları zorlasınlar, bir yolunu buluruz.

Ghezzal:

"LEICESTER'LA BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞMASI GEREKİYOR"

Beşiktaş'ta devam etme fikrine tamamen pozitifim. Hem benim ve hem de Leicester City'nin Beşiktaş ile anlaşması gerekiyor.

"TEKNELERİ HAZIRLASINLAR"

Taraftarlarımıza minnettarız. Biz onların tutkularını hep hissettik. Tek kelimeyle bu zafer, onların zaferleri. İstanbul'a dönüp onlarla birlikte kutlama yapmak istiyoruz. Tekneleri hazırlasınlar.

"ŞOKE OLMUŞTUM!"

Lyon formasıyla Vodafone Park'a ilk çıktığımda şoke olmuştum. Gördüğüm en iyi ambianstı. Bu sezonun can sıkıcı tek tarafı, taraftarsız oynamaktı. Çifte kupayla boğazda kutlama yapmak için sabırsızlanıyoruz