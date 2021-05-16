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Son dakika spor haberleri: 'tan paylaşımı! "Şampiyonluk vuruşu"

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında 'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan 'ta sezona damgasını vurdu. Siyah-beyazlı kulüp de Göztepe maçında galibiyet golünü atan Cezayirli yıldızın penaltı vuruşu anını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şampiyonluk vuruşu" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:10
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal paylaşımı! "Şampiyonluk vuruşu"

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında 'yi 2-1 mağlup ederek 16'ncı şampiyonluğunu ilan eden 'ta sergilediği performansla sezona damgasını vurdu.

Cezayirli futbolcu 17 asistle bu alanda Süper Lig'in zirvesine çıkarken, son haftalarda attığı 8 golle de Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, Göztepe deplasmanında penaltıdan attığı golle şampiyonluğu getiren Ghezzal'in penaltı vuruş anını sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk vuruşu" ifadesi kullanıldı.

İşte o paylaşım:

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