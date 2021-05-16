Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal paylaşımı! "Şampiyonluk vuruşu"

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 16'ncı şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sergilediği performansla sezona damgasını vurdu.

Cezayirli futbolcu 17 asistle bu alanda Süper Lig'in zirvesine çıkarken, son haftalarda attığı 8 golle de Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, Göztepe deplasmanında penaltıdan attığı golle şampiyonluğu getiren Ghezzal'in penaltı vuruş anını sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk vuruşu" ifadesi kullanıldı.

İşte o paylaşım: