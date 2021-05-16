Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve Vincent Aboubakar sözleri!

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'den ve sözleri!

Başkanı , kazanılan şampiyonluk sonrası flaş açıklamalarda bulundu. 'ın sözleşmesi ve hakkındaki iddialara yanıt veren Çebi,  birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:56
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve Vincent Aboubakar sözleri!

Başkanı , şampiyonluk, 'ın sözleşmesi ve hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞACAĞIZ"

"Hocayla sözleşmemizin varlığı ya da yokluğunun şampiyonlukla alakası yok. 'ın sözleşmesi bitti. 'Yola devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi benden bir şeyler talep edecektir. Muhtemelen anlaşacağız. Ben, uzun süre Beşiktaş camiasının içinde olmasını istiyorum.

"ABOUBAKAR YENİ SÖZLEŞME TALEP ETMEDİ"

'la ilgili doktor raporumuz var. Doktor oynayabilir dediği zaman Aboubakar, iyi bir insandır ve gelir oynar. Eğer oynayamıyorsa sağlık nedeniyle oynamıyordur. Bunun başka türlü tartışılmasını doğru bulmuyorum.

Aboubakar'ın 3 günde bir MR'ı çekiliyor. İyileşmenin çok yavaş gittiğini görüyoruz. Başkaları sakatlandığı zaman 'Futbolda sakatlık vardır' deniliyor da Aboubakar için bunu neden çok gördüler? Bunu da biraz manidar buluyorum. Takımı germek adına yapıldı.

Aboubakar'ın bizden sözleşmeyle ilgili bir talebi söz konusu değil. Eğer öyle olsa maçına çıkmazdı. Sivas maçında sahaya çıktı ve tekrar sakatlandı. O gün bizi kırmayan futbolcum bugün neden böyle şeyler yapsın ki? Sakatsa sakattır."

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