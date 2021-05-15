Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gözler Larin & Ghezzal’da

Son dakika spor haberi: 'ta gözler ’da

Son dakika spor haberi: ile Bay Asist, 'ın yine en büyük kozu olacak... Yalçın, ’a sahada serbestlik tanıyacak, de bugün 20 gol barajını aşmak için krampon bağlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 07:08
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gözler Larin & Ghezzal’da

'ta sezonun en flaş 3 ismi hiç şüphesiz , ve 'di. Aboubakar'ın sakatlanması sonrası gol yükünü ile Rachid çekti. Şimdi son virajda tüm gözler yine bu iki yıldızda olacak. Teknik direktör , Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal'den hem savunmada hem de hücumda takım arkadaşlarına liderlik etmesini isterken, 29 yaşındaki oyuncuya, bu anlamda saha içerisinde serbestlik tanıyacak. İleri uçta görev alacak olan Cyle Larin ile de özel bir görüşme yapan usta hoca, "Tüm sezon gösterdiğin performansı sadece bir maçta daha görmek istiyorum" dedi. Larin bu sezon ligde 19 gol, 5 asist; Ghezzal ise 7 gol, 17 asist üretti.

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