Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gözler Larin & Ghezzal’da

Beşiktaş'ta sezonun en flaş 3 ismi hiç şüphesiz Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'di. Aboubakar'ın sakatlanması sonrası gol yükünü Larin ile Rachid Ghezzal çekti. Şimdi son virajda tüm gözler yine bu iki yıldızda olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cezayirli kanat oyuncusu Ghezzal'den hem savunmada hem de hücumda takım arkadaşlarına liderlik etmesini isterken, 29 yaşındaki oyuncuya, bu anlamda saha içerisinde serbestlik tanıyacak. İleri uçta görev alacak olan Cyle Larin ile de özel bir görüşme yapan usta hoca, "Tüm sezon gösterdiğin performansı sadece bir maçta daha görmek istiyorum" dedi. Larin bu sezon ligde 19 gol, 5 asist; Ghezzal ise 7 gol, 17 asist üretti.