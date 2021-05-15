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ŞAMPİYON | - Beşiktaş: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'de nefes kesen 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı. Ligin 42. ve son haftasında 'ye konuk olan Beşiktaş rakibini 2-1 yenerek 84 puan ve averajla 'ın önünde şampiyonluk ipini göğüsledi. Siyah-beyazlılar lig tarihindeki 16. şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:02
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ | Göztepe - Beşiktaş: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 42. ve son hafta maçında 'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden , averajla 'ın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 10. dakikasında Domagoj 'nın golüyle 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş karşısında Göztepe, 24. dakikada 'ün golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakada, 69. dakikada Rachid penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmadan bu skorla galip ayrılan Beşiktaş, 84 puan ve +45 averajla Galatasaray'ın +1 averaj önünde şampiyon tamamladı.

VIDA'NIN 5. GOLÜ

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında birer golü bulunan Vida, bu sezon 5. golünü kaydetti. Hırvat stoper Süper Lig'de geçen sezonki 5 gollük performansını yakaladı.

GHEZZAL, 8. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Bu sezon gol yollarında takımına büyük katkı veren Ghezzal, ligdeki 8. golüne Göztepe karşısında ulaştı. Bu sezon 3. penaltı golünü atan Ghezzal'dan önce siyah-beyazlı ekip, bu sezon 9. kez penaltıdan gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ve Kevin Nkoudou birer kez penaltı atışından faydalanamamıştı.

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