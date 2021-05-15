ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ | Göztepe - Beşiktaş: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 10. dakikasında Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş karşısında Göztepe, 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakada, 69. dakikada Rachid Ghezzal penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmadan bu skorla galip ayrılan Beşiktaş, 84 puan ve +45 averajla Galatasaray'ın +1 averaj önünde şampiyon tamamladı.

VIDA'NIN 5. GOLÜ

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında birer golü bulunan Vida, bu sezon 5. golünü kaydetti. Hırvat stoper Süper Lig'de geçen sezonki 5 gollük performansını yakaladı.

GHEZZAL, 8. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Bu sezon gol yollarında takımına büyük katkı veren Ghezzal, ligdeki 8. golüne Göztepe karşısında ulaştı. Bu sezon 3. penaltı golünü atan Ghezzal'dan önce siyah-beyazlı ekip, bu sezon 9. kez penaltıdan gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ve Kevin Nkoudou birer kez penaltı atışından faydalanamamıştı.