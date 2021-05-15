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İşte Göztepe maçındaki penaltı pozisyonu!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar mutlak 3 puan alması gereken karşılaşmada Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçti. Hakem Fırat Alpaslan'ın Larin'i düşürdüğü pozisyonda penaltı kararı vermişti. İşte o an...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:16
İşte Göztepe Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonu!

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Göztepe ile , Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken, siyah-beyazlı takım maçın 67. dakikasında penaltı kazandı. Maçın hakemi Fırat , Alpaslan Öztürk'ün Cyle Larin'e müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararı sonrası bir süre VAR kararını bekleyen Aydınus, pozisyonun penaltı olduğuna hükmetti.

Beşiktaş'ta topun başına geçen Rachid Ghezzal, penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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