Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

👉 📺 BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük müsabakası 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

👉 ATIBA CEZALI N'KOUDOU'NUN OYNAMASI BEKLENİYOR



Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular Fatih Karagümrük maçı öncesinde de dikkat çekiyor.



Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'e, Oğuzhan'ın sakatlığı ile Aboubakar'ın geçmeyen ağrıları da eklenince, siyah-beyazlılar son 9 maçın 8'inde, maç kadrosuna tek santrfor yazmak zorunda kaldı. Bunlara ek olarak Mensah'ın da sakatlanması ve Atiba'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Beşiktaş, Karagümrük karşısına 6 eksikle çıkacak. Galatasaray maçında oynamayan N'Koudou ise dün itibariyle saha koşularına başladı ve büyük ihtimalle ilk onbirde olacak.



Teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük maçında defans hattını değiştirmeden Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahayı yine Josef de Souza'ya emanet edecek olan Yalçın, hücum hattında cezalı Atiba'nın yerine Dorukhan'a görev verecek. Ghezzal, Dorukhan, Ljajic ve N'Koudou'nun önünde santrfor olarak Larin görev yapacak.

🟨 SON MAÇ ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA



Beşiktaş, Karagümrük maçına sarı kart ceza sınırında olan 5 futbolcusuyla çıkacak.



3 sarı kartı olan Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı durumuna düşecek ve son hafta deplasmanda oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

🏆 ŞAMPİYON VE KÜME DÜŞENLER BELLİ OLABİLİR

Süper Lig'de yarın oynanacak 41. hafta maçlarının sonuçlarına göre hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olabilir.

Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 79, üçüncü Galatasaray'ın ise 78 puanı bulunuyor.

Ligde yarın Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek, Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, bu müsabakaların sonuçlarına göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

📉 ÜÇ TAKIM KÜME DÜŞEBİLİR

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un ardından küme düşecek diğer üç takım da yarın belli olabilir.

Düşme potasında bulunan Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.