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Beşiktaşlı Montero'nun transferi için İtalyan yorumcudan veto! "Büyümesi gerekiyor"

'ta son dakika haberi... Sezon başında Atletico Madrid'den kiralanan Montero ile ilgili gün geçtikte transfer iddiaları çoğalırken, son olarak 'nin yıldız isme talip olduğu aktarılmıştı. İtalyan basınında Montero-Napoli ilişkisi sıkça gündeme gelirken, spor yorumcusu Stefano Borghi, İspanyol futbolcuyla alakalı flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 12:44 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 12:45
Beşiktaşlı Montero'nun transferi için İtalyan yorumcudan veto! "Büyümesi gerekiyor"

'ın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı ve sezon sonunda yeni sözleşme önermeyi düşünmediği 'nun adı sıkça ile anılmaya başladı.

22 yaşındaki savunmacıya dair çıkan iddiaların ardından İtalyan yorumcu Stefano Borghi, bu transferi değerlendirdi.

"BÜYÜMESİ GEREKİYOR DAHA ÇOK GENÇ"
Borghi, Napoli yerel radyosuna yaptığı konuşmada, "Montero için şunları söyleyebilirim. Atletico Madrid'in sürekli kiraladığı bir isim. Geçen yıl da Deportivo'ya kiralanmıştı. Orada tüm sezon oynadı. Bu sene Beşiktaş'ta. Koulibaly'e benziyor mu? Asla. O Koulibaly'in yerini alabilecek biri değil. Koulibaly'in yerini dolduracak kapasiteyi kendisinde görmüyorum. Büyümesi gerekiyor, daha çok genç. Henüz kendini kanıtlamamış bir oyuncu." dedi.

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