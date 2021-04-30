Beşiktaşlı Montero'nun transferi için İtalyan yorumcudan veto! "Büyümesi gerekiyor"

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı ve sezon sonunda yeni sözleşme önermeyi düşünmediği Francisco Montero'nun adı sıkça Napoli ile anılmaya başladı.

22 yaşındaki savunmacıya dair çıkan iddiaların ardından İtalyan yorumcu Stefano Borghi, bu transferi değerlendirdi.

"BÜYÜMESİ GEREKİYOR DAHA ÇOK GENÇ"

Borghi, Napoli yerel radyosuna yaptığı konuşmada, "Montero için şunları söyleyebilirim. Atletico Madrid'in sürekli kiraladığı bir isim. Geçen yıl da Deportivo'ya kiralanmıştı. Orada tüm sezon oynadı. Bu sene Beşiktaş'ta. Koulibaly'e benziyor mu? Asla. O Koulibaly'in yerini alabilecek biri değil. Koulibaly'in yerini dolduracak kapasiteyi kendisinde görmüyorum. Büyümesi gerekiyor, daha çok genç. Henüz kendini kanıtlamamış bir oyuncu." dedi.



