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'ta maçı sonrası karar! Kevin N'Koudou...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak ile karşı karşıya gelirken, mücadele 3-2'lik galibiyetle sonuçlandı. Maçın ardından Beşiktaş'ta önemli bir karar alındı. Sezon ortasında devi ile yollarını ayırıp ayırmayacağı konuşulan Kevin N'Koudou için karar çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 10:01
Beşiktaş'ta Rizespor maçı sonrası karar! Kevin N'Koudou...

'ta zaman zaman eleştirilen Kevin N'Koudou, son dönemdeki performansıyla siyah-beyazlı takımda kalmayı garantiledi.

Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak performansıyla ciddi eleştiriler alan Kevin N'Koudou, eksiklerin çokluğunda ilk 11'de sahaya çıktığı son iki maçta 3 gol kaydederek takıma önemli bir katkı sağladı.

Sabah'ın haberine göre; toplam gol sayısını 8'e çıkarıp kariyer rekoru kıran Fransız futbolcu, gönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili tartışmalara da son vermiş oldu. N'Koudou'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam ediyor.

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