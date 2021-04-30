Beşiktaş'ta Rizespor maçı sonrası karar! Kevin N'Koudou...

Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilen Kevin N'Koudou, son dönemdeki performansıyla siyah-beyazlı takımda kalmayı garantiledi.

Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak performansıyla ciddi eleştiriler alan Kevin N'Koudou, eksiklerin çokluğunda ilk 11'de sahaya çıktığı son iki maçta 3 gol kaydederek takıma önemli bir katkı sağladı.

Sabah'ın haberine göre; toplam gol sayısını 8'e çıkarıp kariyer rekoru kıran Fransız futbolcu, gönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili tartışmalara da son vermiş oldu. N'Koudou'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam ediyor.