Beşiktaşlı Josef'in prim iddialarına Rizespor'dan sert tepki! "Dayanağı varsa çıkıp açıklasın"

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın maç sonu açıklamalarına Karadeniz ekibinden cevap geldi.

JOSEF NE DEMİŞTİ?

Josef de Souza, "İlk başta tüm takım arkadaşlarımı gayretleri için tebrik ediyorum. Bu gayret yaparsa bizi şampiyon yapacak. Sonda rahatladık, konsantremizi kaybettik. Ancak iyi mücadele ettik. Böyle oynarsak şampiyon olabiliriz Şuna inanıyorum, Allah haktır, kim ne yaparsa yapsın, dışarıdan kim ne yaparsa yapsın. Hak ettiğimiz alacağız. Bugün biliyoruz ki Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler" dedi.



YILMAZ BAL: JOSEF'İN AÇIKLAMALARI BİZİ ÜZDÜ

Radyospor'a konuşan Yılmaz Bal, "Beşiktaş maçıyla ilgili farklı beklentilerimiz vardı. Puan ya da puanlar almak için sahaya çıkmıştık. Fakat planlarımızı sahaya yansıtamadık. Maçtan önce üzerimizde baskı hissetmedik. Fakat maçtan sonra Josef de Souza'nın yaptığı açıklamalar bizi üzdü. Josef de Souza'nın açıklaması talihsizlik bir açıklamaydı. Süleyman Seba'nın geliştirmiş olduğu bir kulübün oyuncusuna bu açıklama yakışmadı. Rizespor'un hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Teşvik primidir, oydu, buydu bunlar çok çirkin iddialar. Josef de Souza'nın Rizespor'a bir özür borcu var. Josef de Souza'nın dayanağı varsa çıkıp açıklasın..." ifadelerini kullandı.



