Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

Son dakika spor haberleri: 'ta o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

, ile karşı karşıya geldiği maçta 'un sakatlığıyla sarsıldı. 75. dakikada rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki futbolcu, dizinden ciddi bir sorun yaşadı ve sezonu kapattı. Cenk Tosun ile sakatlandıktan sonra telefonla görüşen dedesi , konuşmanın detaylarını aktardı. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:55
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

Ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak 'ın kadrosuna katılan , dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

Vincent Aboubakar'ın yokluğunda BB Erzurumspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu 75. dakikada hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

Yaşadığı acı yüzüne yansıyan apar topar hastaneye kaldırıldı. Dizinden operasyon geçiren yıldız futbolcu sezonu kapattı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

CENK TOSUN'UN DEDESİNDEN AÇIKLAMA!
'un dedesi , Goal'e konuştu ve torununun sakatlandığı pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

"Torunumun acılar içinde yerde kaldığını görünce içimden bir parça koptu sanki, gözyaşlarımı tutamadım. O benim canım ciğerim,"

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

"TAŞIN ÜZERİNDE OYNATTILAR BİZİ"
"Hemen annesini aradım, ameliyata alınacağını söylediler. Ameliyattan sonra da Cenk ile konuştum. 'Dede, çim sahada değil, taşın üzerinde oynattılar bizi' dedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

"ESKİSİNDEN İYİ OLACAK"
"Durumu şu anda iyi, formasından uzun süre ayrı kalacağı ve EURO 2020'de ülkesine hizmet edemeyeceği için çok üzgün; ama eskisinden daha iyi olacağına söz verdi."

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

"Cenk kendini bildi bileli hasta Beşiktaşlı. Renklerine gönül verdiği kulübe transfer olunca sevinçten havalara uçmuştu. 'ta ve A Milli Takım'da oynamak en büyük hayalleriydi. Çok şükür ikisini de gerçekleştirdi, onunla gurur duyuyorum."

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

"Ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Jupp Derwall gelene kadar Türkiye'de takım tutmuyordum. Derwall ile birlikte Galatasaraylı oldum; ama Cenk'in forma giydiği - Galatasaray derbilerinde Beşiktaş'ı destekliyorum.

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