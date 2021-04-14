Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

"ESKİSİNDEN İYİ OLACAK"

"Durumu şu anda iyi, formasından uzun süre ayrı kalacağı ve EURO 2020'de ülkesine hizmet edemeyeceği için çok üzgün; ama eskisinden daha iyi olacağına söz verdi."

"Cenk kendini bildi bileli hasta Beşiktaşlı. Renklerine gönül verdiği kulübe transfer olunca sevinçten havalara uçmuştu. Beşiktaş'ta ve A Milli Takım'da oynamak en büyük hayalleriydi. Çok şükür ikisini de gerçekleştirdi, onunla gurur duyuyorum."