Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun o anları dedesine anlattı! "Taşın üzerinde oynattılar bizi"

Ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosuna katılan Cenk Tosun, dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı.
Ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosuna katılan Cenk Tosun, dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı.
Vincent Aboubakar'ın yokluğunda BB Erzurumspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu 75. dakikada hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı.
Yaşadığı acı yüzüne yansıyan Cenk Tosun apar topar hastaneye kaldırıldı. Dizinden operasyon geçiren yıldız futbolcu sezonu kapattı.
CENK TOSUN'UN DEDESİNDEN AÇIKLAMA!
Cenk Tosun'un dedesi Ahmet Kırca, Goal'e konuştu ve torununun sakatlandığı pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"Torunumun acılar içinde yerde kaldığını görünce içimden bir parça koptu sanki, gözyaşlarımı tutamadım. O benim canım ciğerim,"
"TAŞIN ÜZERİNDE OYNATTILAR BİZİ"
"Hemen annesini aradım, ameliyata alınacağını söylediler. Ameliyattan sonra da Cenk ile konuştum. 'Dede, çim sahada değil, taşın üzerinde oynattılar bizi' dedi.
"ESKİSİNDEN İYİ OLACAK"
"Durumu şu anda iyi, formasından uzun süre ayrı kalacağı ve EURO 2020'de ülkesine hizmet edemeyeceği için çok üzgün; ama eskisinden daha iyi olacağına söz verdi."
"Cenk kendini bildi bileli hasta Beşiktaşlı. Renklerine gönül verdiği kulübe transfer olunca sevinçten havalara uçmuştu. Beşiktaş'ta ve A Milli Takım'da oynamak en büyük hayalleriydi. Çok şükür ikisini de gerçekleştirdi, onunla gurur duyuyorum."
"Ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Jupp Derwall gelene kadar Türkiye'de takım tutmuyordum. Derwall ile birlikte Galatasaraylı oldum; ama Cenk'in forma giydiği Beşiktaş - Galatasaray derbilerinde Beşiktaş'ı destekliyorum.