Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti! O istatistikte...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında en az 8 maça çıkan hocalar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, yüzde 68 ile en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

Hürriyet'in derlediği habere göre, Yalçın bu istatistikte takımı 1989-92 yılları arasında 3 kez üst üste şampiyon yapan Gordon Milne (yüzde 60) ve 2015-17 yılları arası 2 defa üst üste mutlu sona ulaştıran Şenol Güneş'ten (yüzde 64,4) daha başarılı bir grafik çizdi.