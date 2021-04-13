Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti! O istatistikte...

tarihine geçti! O istatistikte...

'de şampiyonluğa koşan , başarılı sonuçların yanında oynadığı futbolla da alkış topluyor. Siyah beyazlıların bu başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör , tarihe adını yazdırmaya başladı. Puan ortalamasında ve 'i geçen Yalçın, en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 18:32
Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti! O istatistikte...

Teknik Direktörü , Beşiktaş'ın başında en az 8 maça çıkan hocalar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, yüzde 68 ile en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti! O istatistikte...

Hürriyet'in derlediği habere göre, Yalçın bu istatistikte takımı 1989-92 yılları arasında 3 kez üst üste şampiyon yapan (yüzde 60) ve 2015-17 yılları arası 2 defa üst üste mutlu sona ulaştıran 'ten (yüzde 64,4) daha başarılı bir grafik çizdi.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti! O istatistikte...

BİREYSEL PERFORMANSLAR DA DAMGA VURDU!
, bireysel bazda da tarihi bir performans sergiliyor. OPTA verilerine göre, bu sezon ligde 15'er gol atan Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, 1996-97 sezonundaki Oktay Derelioğlu (22)-Ertuğrul Sağlam (19)'dan bu yana 15 ve üzeri gol atan ilk forvet ikilisi oldu. 14 asist yapan Rachid Ghezzal da tüm Avrupa kıtasında Bayern Münihli Thomas Müller'den (16) sonra en fazla gol pası veren ikinci isim.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti! O istatistikte...

FUTBOLCULAR DA KAZANDI
Ligde oynadığı 32 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alan , TFF'den 76 milyon 800 bin TL başarı primi almaya hak kazandı. Siyah beyazlı futbolcular da yaklaşık 700'er bin bin TL prim aldı.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti! O istatistikte...

Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, iç sahada kazanılan galibiyetlere derbi dahil 20'şer bin TL, deplasmanda kazanılan galibiyete 30'ar bin TL prim verdiklerini belirtti.

Sergen Yalçın Beşiktaş tarihine geçti! O istatistikte...

BORSADA REKOR!
'lı , saha dışında da kendisine güvenenlerin yüzünü güldürdü. 4-2'lik BB Erzurumspor galibiyetinin ardından siyah beyazlı kulübün borsadaki hisseleri güne yüzde 8.9 değer artışıyla başlarken, şirketin değeri de 2,9 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı. Sezon başındaki değeri 750 milyon TL olan Beşiktaş Futbol A.Ş'nin Borsa İstanbul'daki değeri böylelikle 7 ayda 4 kat yükselmiş oldu.

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