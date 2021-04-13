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Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor

'in 34. haftasında oynanan maçında 'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından haricinde sağlam santrforu kalmayan , Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 15:02
Beşiktaş Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor

takımda sakatlandıktan sonra ligde 3 maçta forma giyemeyen Aboubakar'ın tedavisine devam edilirken, golcü oyuncu henüz takım antrenmanlarına dahil olamadı. Bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmalarına devam eden Aboubakar'ın durumu, yarın yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. 'un beklenmeyen sakatlığı sonrası bir futbolcuyu daha kaybetmek istemeyen 'ın, tam iyileşmemesi halinde Kamerunlu oyuncuyu 'ne karşı riske etmesi beklenmiyor.

Aboubakar'ın oynamaması yönünde karar çıkması halinde, Ankaragücü karşısında santrforda oynayacak. 'den boşalan sol açık mevkisinde ise N'Koudou görev yapacak.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Öte yandan, , bir günlük iznin ardından Ankaragücü maçı hazırlıklarına yeniden başladı.

'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. maçında forma giyen futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Ardından , dar alanda oyun kontrol pas ve çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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