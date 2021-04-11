Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal rekora koşuyor

Son dakika spor haberleri: 'ta rekora koşuyor

'ın Cezayirli futbolcusu kalan 10 maçta gol ve asist toplamında 20’yi aşmayı başarırsa, ’daki 20 gollük kariyer sezonunu geride bırakacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal rekora koşuyor

Sezon başında takımı 'den bir yıllığına kiralanan , kısa sürede takımına sağladığı uyum ve katkıyla Kara 'a şampiyonluk yolunda büyük güç kattı. 22 lig maçına çıkıp rakip ağları 2 kez sallayan 28 yaşındaki futbolcu, 13 de asist üretti. Gol pası konusunda ligin en başarılısı olan Cezayirli, aynı zamanda kariyer rekoruna da yürüyor.


ASİST KRALLIĞINA GİDİYOR
Olympique formasıyla 2015-16'da 38 karşılaşmaya çıkıp 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyip, 20 gole yaptığı katkıyla kariyer rekoru kıran Ghezzal, kalan 10 maçta bu sayıyı geçmeyi arzuluyor. Bu arada Kartal'ın asist makinesi Ghezzal, gözünü 'nın 17 asistlik rekoruna dikti. Son 10 yılda bir sezonda en fazla asisti efsanesi Batalla 2012-13 sezonunda yapmıştı.

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