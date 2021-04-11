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Beşiktaşlı yönetici 'dan için resmi transfer açıklaması!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olurken, mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Beşiktalı yönetici , 'ın transfer durumuna ilişkin konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 22:08 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 22:13
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan Rachid Ghezzal için resmi transfer açıklaması!

Süper Lig'in 34. haftasında , BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı atlatırken, maç sonrası müjdeli haber geldi.

Siyah beyazlı kulübün yöneticisi , yaptığı açıklamada sezon sonunda Ghezzal'ın bonservisinin alınması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kocadağ'ın Ghezzal ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız."

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