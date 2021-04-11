Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan Rachid Ghezzal için resmi transfer açıklaması!

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı atlatırken, maç sonrası müjdeli haber geldi.



Siyah beyazlı kulübün yöneticisi Emre Kocadağ, yaptığı açıklamada sezon sonunda Ghezzal'ın bonservisinin alınması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.



Kocadağ'ın Ghezzal ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız."



