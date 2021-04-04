Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

Spor Toto Süper Lig2in 32. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu mücadelede sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında çıktığı son 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 21:11
Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

'in 32. haftasında 'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan , rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 maçta da gol yedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 19. dakikada 'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra mağlup olan 'ın ekibi, Kasımpaşa deplasmanında çıktığı bir maçta da kalesinde gol gördü. Bu sahada çıktığı son 7 maçta da kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, toplamda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Beşiktaş 11 Şubat 2014 tarihinde oynanan mücadelede 3-0 kazanırken, o tarihten bugüne oynanan bütün deplasman maçlarında kalesinde gol gördü.

SON DAKİKA