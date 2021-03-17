Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Thomas Henry konuştu! "Önceliğim..."

Son dakika spor haberi: 'ın transferde gözde ismi konuştu! "Önceliğim..."

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın bir süredir transfer listesinde yer alan , geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada önceliğinin 'nın 5 büyük ligi olduğunu söyledi. ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:06 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:07
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Thomas Henry konuştu! "Önceliğim..."

'ın transfer gündemine gelen Fransız golcü , geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Verdiği röportajda siyah-beyazlı takımın ilgisi sorulan ekibi 'in 26 yaşındaki forveti şu yanıtı verdi:

Hayal ettiğim ligler Almanya, İngiltere, İtalya veya İspanya... Ancak herkes her yıl Avrupa kupalarında oynayan ve büyük bir tarihi olan Beşiktaş'ı bilir. 26 yaşındayım ve artık kaybedecek zamanım yok. Neler olacağını göreceğiz.

Belçika'nın FC Oud-Heverlee Leuven takımında forma giyen Thomas Henry kayeriyerine 'da başladı. 20 Eylül 1994 yılında doğan yıldız futbolcu 1.92 boyunda ve 86 kilo...

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