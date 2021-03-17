Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Thomas Henry konuştu! "Önceliğim..."

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Fransız golcü Thomas Henry, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Verdiği röportajda siyah-beyazlı takımın ilgisi sorulan Belçika ekibi Leuven'in 26 yaşındaki forveti şu yanıtı verdi:

Hayal ettiğim ligler Almanya, İngiltere, İtalya veya İspanya... Ancak herkes her yıl Avrupa kupalarında oynayan ve büyük bir tarihi olan Beşiktaş'ı bilir. 26 yaşındayım ve artık kaybedecek zamanım yok. Neler olacağını göreceğiz.

Belçika'nın FC Oud-Heverlee Leuven takımında forma giyen Thomas Henry kayeriyerine Fransa'da başladı. 20 Eylül 1994 yılında doğan yıldız futbolcu 1.92 boyunda ve 86 kilo...