"Her maçımız final"

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Welinton, dün sabah yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Takım içinde sezon başından bu yana çok iyi bir hava olduğunu ifade eden Welinton, "Takım içi ambiyansımız çok iyi ve bundan sonra da bozulmayacak. Lider durumdayız ama daha çok maç var. Her maç final niteliğinde. Alçakgönüllü şekilde bütün maçlarımıza odaklanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Taraftarların kendisine 'Duvar' demesiyle ilgili "Taraftarın desteğini almak motive edici. Bu motivasyonla birlikte saha içinde daha onları daha mutlu ederek devam edeceğim" dedi.

TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİK

Welinton, takımın önümüzdeki 5 maçı İstanbul'da oynayacak olmasıyla ilgili "Bu sene çok fazla maç oynuyoruz. Ardı ardına yoğun bir tempo var. Ama deplasmanda olsun, kendi evimizde olsun çok da fark etmiyor. Taraftarımız yok, onların da hasretini çekiyoruz. Belki seyahat etmemenin avantajı olur. Bu da küçük bir avantaj" ifadelerini kullandı. Son olarak lig yarışı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, "Tabii ki şampiyon olmak hedefimiz. Önceki kutlamaları gördüm zaten. Taraftarlar muhteşemdi. O kutlamaların içinde olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GOL ATMAYI ÇOK İSTERİM

Welinton, kendisinin hücuma çok çıkmamasıyla ilgili olarak "Beşiktaş'ta tabii ki oyun düzenine bakınca, çok pozisyona giren bir takım olduğumuzu görüyoruz. Burada benim çok fazla hücuma çıkmama gerek kalmıyor. Ama tabii ki fırsat olduğu zaman golümü atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SAVUNMADA RAHATIM

Brezilyalı yıldız Welinton, savunmada beraber oynadığı isimlerin hepsiyle saha içinde iyi anlaştığını da söyleyerek, "Hocamın verdiği güvenle, takım arkadaşlarımın verdiği güvenle üzerine koyacağımı biliyordum. Hepsiyle rahat hissediyorum kendimi. Hoca kimi seçerse o oynayacak. Elimizdeki kadrodaki oyunculara baktığımızda, hepsi de üst düzey isimler" açıklamasında bulundu.

Oynadığım en büyük takım!..

Beşiktaş'ın, oynadığı en büyük takımlardan biri olduğunu ifade eden Brezilyalı savunmacı, "Buraya geldikten sonra ikili mücadelelerde kendimi geliştirdim diyebiliriz. Hocamız bunlara çok önem veriyor. Ama genel olarak bakınca, her gün burada olmak, bu takımın içinde olmak beni daha iyi bir futbolcu yapıyor" yorumunu yaptı.

HEP KAZANMAK İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tek düşüncesinin kazanmak olduğunu vurgulayan Welinton, "Hocamız stil olarak hep kazanmaya oynuyor. Alanya'da da böyleydi, burada da böyle. Burada büyük takım faktörü var ve kupa kazanmanızı bekliyorlar. Ama hocanın stili değişmedi, aynı" diye konuştu.