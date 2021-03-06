Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Taraftarlar Beşiktaş'ı meşalelerle karşıladı

Son dakika spor haberi: Taraftarlar 'ı meşalelerle karşıladı

Son dakika haberi: 'in 29. haftasında 'ta ile karşılaşacak Beşiktaş'ı stat önünde siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:14
Son dakika spor haberi: Taraftarlar Beşiktaş'ı meşalelerle karşıladı

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren 'a sahasında oynayacağı maçı öncesinde 100-150 kişilik siyah-beyazlı taraftar, stat önünde toplanarak meşalelerle destek verdi.

Maçtan önce 'de toplanan taraftarlar, uzun süre takımlarının gelmesini beklerken, sosyal mesafe kurallarının göz ardı edildiği de dikkati çekti. Polis ekipleri taraftarları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.

Takım otobüsünün stada ulaşmasıyla taraftarlar tezahüratlarla siyah-beyazlı takıma destek oldu.

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