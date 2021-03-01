Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Salih Özcan'ın menajeriyle temas kurdu!

Son dakika spor haberi: 'ın menajeriyle temas kurdu!

Son dakika haberleri... Teknik direktör liderliğinde 'deki zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak 'de forma giyen için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:28
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Salih Özcan'ın menajeriyle temas kurdu!

'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek lider 'ı takibini sürdüren 'ta, sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.

Siyah-beyazlıların hedefi ise Alman ekibi 'de forma giyen gurbetçi oyuncu ... Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın Köln'de forma giyen Salih Özcan için menajeriyle temas kurduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu için sezon sonu resmi adımlar atılacak.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Köln altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükselen Salih Özcan, sezon başında kiralık oynadığı 'den Köln'e dönüş yapmıştı. Bu sezon toplamda 24 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Özcan'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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