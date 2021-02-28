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Son dakika spor haberleri: 'ta 'ın şampiyonluk parolası: Nisan!

Mart ayında sadece deplasmanı için dışına çıkacak olan ’ta hedef 4’te 4 yaptıktan sonra nisan ayına kayıpsız girmek... Siyah-beyazlılar bu dönemde sırasıyla FK, ve ile karşılaşacak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın şampiyonluk parolası: Nisan!

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından 'ın hocası , sezon sonuna kadar olan periyottaki dönemin planını şimdiden belirledi. İstatistiklerde 'in en başarılı hocası olarak dikkat çeken Yalçın, Mart ayını kayıpsız geçmeleri durumunda Nisan ayında işi bitirebileceklerine inanıyor. Salı günü deplasmanından sonra Mart ayı içinde , ve maçları için dışına çıkmayacak olan Sergen Yalçın'ın gözü 4'te 4 yaparak 12 puan toplamada.

5-6 PUAN FARKLA GİREBİLİRİZ
maçından sonra, "Bence Nisan ayı lig için final ayı olabilir" diyen Sergen Yalçın, Mart ayında 4'te 4 yapmaları durumunda Nisan ayına lider gireceklerini düşünüyor. Bu durumda Nisan ayında oynanacak 7 maçta 7 galibiyet almalarının ise şampiyonluk ilanı gibi olacağına inanıyor. 11'de 11 yapmaları durumunda ayına en az 5-6 puan farkla lider olarak gireceklerine inanan Sergen Yalçın, son düzlükte puanlar kaybetseler bile sıkıntı yaşamalarının söz konusu olmadığını belirtiyor.

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