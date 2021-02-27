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Son dakika haberleri | Karadeniz için flaş sözler: 'a transferi...

formasıyla ligde fırtına gibi esen Karadeniz, şimdiden 18 gole ulaştı. Golcü futbolcu geçtiğimiz günlerde 'a geri dönmek istediğini belirten bir açıklama yapmıştı. Bu transfer konusunda flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:33
Son dakika BJK haberleri | Batuhan Karadeniz için flaş sözler: Beşiktaş'a transferi...

formasıyla ligde fırtına gibi esen Karadeniz, şimdiden 18 gole ulaştı. Golcü futbolcu geçtiğimiz günlerde 'a geri dönmek istediğini belirten bir açıklama yapmıştı. Bu transfer konusunda flaş bir açıklama geldi.

Batuhan Karadeniz, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullanmıştı;

"Devre arasında 'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız 'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır."

'ten , 'in yenien Beşiktaş'a geri dönüşü hakkında çarpıcı açıklamalarda bullundu.

Serdar Sarıdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

"Batuhan Karadeniz'i en iyi tanıyan kişi . Alt yapıdayken hocasıydı. Şu anda öyle bir durum yok. Performansı gayet iyi. Genç Batuhan ile şu anda çok fark var. Beşiktaş'ta kısa vadede çözüm olacak transferlerden biridir evet ama yaz planlamasındaki transferler çok farklı."

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