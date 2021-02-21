Beşiktaş'ın transfer listesine girdi: Roberto Insigne!

Beşiktaş'ın scout ekibinin izlediği ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne sunduğu yeni isim Roberto Insigne oldu. Serie A takımlarından Benevento'da forma giyen tecrübeli oyuncunun oldukça iyi bir sezon geçirdiği, Ghezzal benzeri özellikleri olduğu anlatıldı. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde de önemli takımlar bulunduğu belirtildi. Ayrıca Ghezzal gibi sol ayaklı olduğu ve istendiğinde 10 numara olarak da kullanılabileceği hazırlanan rapora eklendi. Önceliğini Ghezzal'a veren Sergen'in aksi taktirde İtalyan oyuncunun alınması için yönetime rapor sunabileceği öğrenildi.