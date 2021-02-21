Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın transfer listesine girdi: Roberto Insigne!

Beşiktaş'ın transfer listesine girdi: !

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda scout ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucu gelecek sezon için önemli isimleri teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne sundu. Aktarılan bilgilere göre siyah beyazlıların yeni hedefi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın transfer listesine girdi: Roberto Insigne!

Beşiktaş'ın scout ekibinin izlediği ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın önüne sunduğu yeni isim oldu. takımlarından 'da forma giyen tecrübeli oyuncunun oldukça iyi bir sezon geçirdiği, Ghezzal benzeri özellikleri olduğu anlatıldı. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde de önemli takımlar bulunduğu belirtildi. Ayrıca Ghezzal gibi sol ayaklı olduğu ve istendiğinde 10 numara olarak da kullanılabileceği hazırlanan rapora eklendi. Önceliğini Ghezzal'a veren Sergen'in aksi taktirde İtalyan oyuncunun alınması için yönetime rapor sunabileceği öğrenildi.

SON DAKİKA