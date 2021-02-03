Haberler Beşiktaş Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

Fedakar evlat ! için o teklifi reddetti

'ın, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı 'a 'dan bir takımın daha teklifte bulunduğu ancak yıldız golcünün bu teklifi reddederek siyah-beyazlı kulübü tercih ettiği ortaya çıktı. İşte o kulüp ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 20:19 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

'ın transferin son gününde yeniden renklerine kattığı 'un, siyah-beyazlı formayı giymek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

Milli forvetin peşinde olan takımlardan 'nın, kulübüne Cenk için 500 bin euro'luk kiralama teklifi yaptığı, ayrıca 'a senelik alacağı paranın tamamı olan 1 milyon 250 bin euro ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi.

Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

kulübü bu teklife sıcak bakarken devreye giren , hemen Başkan 'yi arayarak geri dönmek istediğini söyledi.

Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

Başkan Çebi, yetkilileriyle temasa geçerek Cenk'i yeniden kiralamak istediklerini yineledi. 29 yaşındaki futbolcu da kolaylık sağlanmasını rica etti.

Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

İngilizler 'tan kiralama bedeli istemediklerini iletti ancak maaşının tamamını karşılamaları gerektiğini söyledi.

Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

Bunun üzerine Cenk de kendi alacağından feragat ederek maaşından 250 bin euro'yu düşürdü 1 milyon euro'ya indi.

Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

Başkan Çebi de yıldız futbolcunun bu tutumu üzerine "Bu jestini telafi edeceğim" sözü verdi ve transfer mutlu sonla noktalandı.

Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

6 FORVETLE GÖRÜŞTÜLER
, eski oyuncusu 'u kadrosuna katmadan önce tam 6 forvetle görüştü.

Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

Uzun süren görüşmelere ve neredeyse imza aşamasına gelinmesine rağmen Mandzukic 'a giderken, Hulk da son anda 'ye transfer oldu.

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