Fedakar evlat Cenk Tosun! Beşiktaş için o teklifi reddetti

Beşiktaş 'ın transferin son gününde yeniden renklerine kattığı Cenk Tosun 'un, siyah-beyazlı formayı giymek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Milli forvetin peşinde olan takımlardan CSKA Moskova'nın, Everton kulübüne Cenk için 500 bin euro'luk kiralama teklifi yaptığı, ayrıca Cenk Tosun'a senelik alacağı paranın tamamı olan 1 milyon 250 bin euro ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi.