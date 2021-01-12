Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

Son dakika transfer haberi: 'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen yönetimi, defans takviyesi için kolları sıvadı. 3 futbolcuyu gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, 'la yapılacak görüşmenin ardından resmi temaslara başlayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde savunma bölgesine yapılacak takviye için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

'ın gündeminde 3 isim var. Stoperler içinde listenin başında yer alan isim ... Gerek tecrübesi gerekse 'da sergilediği performans yıldız futbolcuyu 1 adım öne çıkarıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

Teknik direktör , İngiliz stoperin alınması için yönetime raporunu sunarken, ile yapılan görüşmelerde şu an için istenilen seviye gelinmedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

Gündemdeki bir diğer isim ise ... İlk olarak basının gündeme getirdiği 25 yaşındaki stoper, takımında forma giyiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

scout ekibinin önerisi ile listeye alınan 1.93 boyundaki Arjantinli futbolcuyla 'in de ilgilendiği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

'ın forması altında başarılı bir performans gösteren 26 yaşındaki ile de ilgilendiği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 3 isim var

'la yapılacak görüşmenin ardından 'ın transferdeki yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

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