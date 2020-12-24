Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında MKE Ankaragücü önemli fırsatlar yakalarken, Beşiktaş rakip kalede tehlikeli olamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Maçın 61. dakikasında Domagoj Vida'nın kafa golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak 3 puanın sahibi oldu.

Son 6 maçta 5. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar, bu sürede sadece Aytemiz Alanyaspor'a kaybetti. Ligdeki 13. maçını oynayan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti.

DEPLASMANDA İLK KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemedi.

Bu karşılaşmadan önce dış sahada oynadığı 6 maçta da kalesini kapatamayan ve toplam 15 gol yiyen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü'ne gol şansı tanımadı.

VIDA GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, geçen haftadan sonra MKE Ankaragücü ağlarını da havalandırdı.

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a şık bir gol atan Vida, Ankara deplasmanında da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN GOL İTİRAZI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin fileleri havalandırırken, maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Top filelere gitmeden önce düdüğünü çalan Özkahya'ya Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, yoğun itirazda bulundu.

MKE ANKARAGÜCÜ 3 MAÇ SONRA YENİLDİ

Son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan başkent temsilcisinin iyi gidişatını Beşiktaş durdurdu. Sarı-lacivertliler, 13 maç sonunda 9 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ YİNE KAYBETMEDİ

Beşiktaş, rakibi karşısındaki uzun süreli yenilmezlik serisini de sürdürdü. MKE Ankaragücü'ne son olarak 13 Şubat 2011'de kaybeden siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 resmi maçın 6'sını kazanırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



1'inci dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik'in pasıyla ceza sahasına giren Lobzhanidze'in şutunda Welinton, son anda topa ayak koyarak kornere çeldi.



6'ncı dakikada Ghezzal'ın hatalı pasında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda top kaleci Ersin'in geçerek yandan auta gitti.



10'ncu dakikada Emre Güral'ın pasıyla topla buluşan Lobzhanidze, kaleci Ersin'i geçti ancak topu ayağından açınca Ankaragücü mutlak golden oldu.



18'inci dakikada Pinto'nun pasıyla ceza sahasına giren Emre Güral, penaltı noktası üzerinden topu kale yerine auta attı.



45+5'inci dakikada Kitsiou sağ taraftan ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Ersin son anda topu çeldi.



54'üncü dakikada sağ taraftan Welinton'un yaptığı ortaya yükselen Mensah'ın kafa vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı.



60'ıncı dakikada Lobzhanidze'nin şutunu kaleci Ersin çeldi. Dönen topta Lukasik topu kale yerine auta attı.



62'nci dakikada Ghezzal'ın ortasında topa yükselen Vida topu kafa ile filelere gönderdi. 0-1



80'inci dakikada Lobzhanidze'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Lukasik'in şutu auta gitti.



Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Beşiktaş 3 haftadır sahasında yenilmeyen Ankaragücü'nü 62'nci dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 yendi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

SOL BEKTE 5 MAÇ SONRA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE DE 3 DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi.

Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu.

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.